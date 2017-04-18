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Ekonomi

Altının gramı dünkü rekordan sonra 152 liranın üzerinde seyrediyor

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.017 liradan satılıyor

18 Nisan 2017 16:38

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 152 liranın hemen üzerinde dengelendi. Çeyrek altın 249 liradan satılıyor. Küresel jeopolitik etkilerden dolayı altın dün rekor seviyeye ulaşmasının ardından bugün 152.2 lira seviyesinde seyrediyor.

NTV'de yer alan habere göre küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının etkisine paralel dün, tüm zamanların zirvesi olan 154.4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti. Bugüne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı 152.2 lira seviyelerinde dengelendi. 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.017 liradan satılıyor.

Dün son 5 ayın zirvesi olan 1.295,6 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı ise bu seviyelerden gelen kâr satışları ile 1.285 dolar seviyelerinde dengelendi. Ons altın 1.285 dolar civarında alıcı buluyor.

Uzmanlar teknik açıdan altının gram fiyatında 151 liranın destek, 153.50 liranın ise direnç olarak önce çıktığını ifade ediyor.

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