Altının gramı 82 TL'yi aşarak rekor kırdı

T24 - Avrupa ülkelerinin borç sorunlarına ilişkin endişelerin riskten kaçışı tetiklemesi sonucu ons altın fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL'nin Nisan 2009'dan bu yana en yüksek seviyelere gelmesiyle, külçe altının gram fiyatı da 82 TL'yi aşarak rekor seviyelere yükseldi.



Elektronik Bilgi Merkezi tarafından sağlanan Kapalıçarşı Ayaklı Borsa verilerine göre 24 ayar gram altın 82 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.



Spot altının ons fiyatı bugün 1,546.05 dolar civarında seyrediyor.



Bir bankanın altın piyasaları yetkilisi, "Global olarak piyasalarda riskten kaçış altına destek oluyor ve ons altın fiyatı yükseliyor. Öte yandan cari açık gibi iç tedirginlikler nedeniyle başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden çıkışları da tetikliyor. Bu durumda dolar/TL'de yaşanan yukarı hareket altının TL fiyatının da hızla yükselmesine neden oldu. Riskten kaçma eğilimi tersine döndüğünde altın fiyatı bir miktar gerileyecek, TL de değerlenecektir ve altının TL fiyatında hızlı bir gerileme görebiliriz. Böyle bir harekette ons altın fiyatının ilk etapta 1,525 dolar seviyelerine gerilemesini bekleyebiliriz" dedi.



Euro Bölgesi maliye bakanları, borç krizinin İtalya ve İspanya'ya sıçramasını önlemek amacıyla Yunanistan ve diğer borçlu ülkelere yardım için daha ucuz krediler, daha uzun vadeler ve daha esnek bir kurtarma fonu oluşturmayı kararlaştırdılar.



Dün yapılan görüşmelere katılan ancak adının açıklanmasını istemeyen yetkililerden birinin verdiği bilgiye göre bakanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şiddetle karşı çıktığı bir yöntem olmasına rağmen,Yunanistan'ın çok büyük borç yükünü hafifletmesine yardımcı olmak üzere tercihli temerrüt uygulaması seçeneğini reddetmediler.





