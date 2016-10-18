Altının gramı 125 liranın üzerine çıktı

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak dolar/TL'nin 3,09'un altına gerilemesine karşın ons fiyatındaki artışın etkisiyle 125 lirayı aşan altının gram fiyatı 125,6 liraya kadar yükseldi.

Çeyrek altın fiyatı

Altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 primle 125,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 206, Cumhuriyet altını 839 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dolar talebindeki azalışın etkisiyle son iki haftadır içinde bulunduğu dar bandın üst sınırı olan 1.265 dolara yükseldi. Dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 yükselen ons altın şu dakikalarda 1.264 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatının son iki haftadır olduğu gibi bu seviyelerden tekrar düşüşe geçebileceğini ve 1.255 dolar seviyelerinde dengelenebileceğini belirterek, 1.265 dolar direncinin kırılması durumunda ise yükselişin ivme kazanabileceğini tahmin ediyor.