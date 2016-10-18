T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altının gramı 125 liranın üzerine çıktı

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 206 liradan satılıyor

18 Ekim 2016 14:37

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak dolar/TL'nin 3,09'un altına gerilemesine karşın ons fiyatındaki artışın etkisiyle 125 lirayı aşan altının gram fiyatı 125,6 liraya kadar yükseldi.

 

Çeyrek altın fiyatı

 

Altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 primle 125,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 206, Cumhuriyet altını 839 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dolar talebindeki azalışın etkisiyle son iki haftadır içinde bulunduğu dar bandın üst sınırı olan 1.265 dolara yükseldi. Dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 yükselen ons altın şu dakikalarda 1.264 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatının son iki haftadır olduğu gibi bu seviyelerden tekrar düşüşe geçebileceğini ve 1.255 dolar seviyelerinde dengelenebileceğini belirterek, 1.265 dolar direncinin kırılması durumunda ise yükselişin ivme kazanabileceğini tahmin ediyor.

ETİKETLER

altınçeyrek altın fiyatlarıkapalıçarşıcumhuriyet altını

İlgili Haberler

Dolar güne nasıl başladı?

Musul operasyonu ve TCMB'nin faiz indirimlerini sürdürme ihtimali TL'de baskı yaratmaya devam ederken, dolar/TL bu sabah 3.09 civarında seyrediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24