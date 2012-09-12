Altının gramı 100 TL'yi aştı

FED'in yeni tahvil alımı programnın yarattığı beklenti ve Almanya Anayasa Mahkemesi'nin euroya koşullu destek vermesi altın fiyatlarında hızlı yükseliş yarattı.

FED'in açıklayacağı yeni bir tahvil alım programı beklentisi ve Almanya Anayasa Mahkemesi'nin ülkenin euro bölgesinin kalıcı kurtarma fonu olan ESM'yi ve euro bölgesi mali anlaşmasını onaylamasına koşullu olarak onay veren kararı özellikle altın tarafında etkili oluyor. Onsu 1.740 doları gören Aralık teslimi külçe altın son altı ayın en yükseğini görürken, Eylül başına göre de yaklaşık yüzde 3 primli bulunuyor. Altının gram fiyatı içeride de 100.6 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altını ile çeyrek altın ise sırasıyla 660 TL ile 167 TL'den satılıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 100,90 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 675,00 lira oldu.