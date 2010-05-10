Altının fiyatı düştü

T24-



Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının uluslararası piyasalarda fiyatının değişmemesine karşın, iç piyasada bugün doların 1,5800 liradan 1,5100 liraya kadar değer yitirdiğini söyledi. Doların değer kaybetmesinin ardından iç piyasada altın fiyatlarının da düştüğünü belirten Başman, cuma günü gramı 62,50 liraya kadar çıkan 22 ayar bileziğin fiyatının da 57,80 liraya kadar düştüğünü ifade etti.



Başman, fiyatı 101 liraya kadar yükselen çeyrek altının fiyatının da 4 lira düşerek 97 liraya, Cumhuriyet altının fiyatının da 400 liradan 388 liraya gerilediğini bildirdi.