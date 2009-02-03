Altının fiyatı bir ayda 40 lira yükseldi

Kriz ortamında vatandaş güvenli limanı altına sarıldı, Cumhuriyet altınının fiyatı bir ayda 280 liradan 320 liralara tırmanınca yastık altındaki altınlar çıktı, Kapalıçarşı'ya hareket geldi.Ama bu hareketlilik kuyumcunun yüzünü güldüren cinsten değil. Çünkü roller değişti, vatandaş kuyumcuya altın almaya değil, satmaya geliyor.Her dönemin gözdesi çeyrek altına bile ilgi artık eskisi gibi değil.Kuyumcu vitrinlerine bakanlarsa mecbur olanlar, yani yakında düğün yapacaklar. Onlar da kara kara düşünüyor.