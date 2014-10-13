Altının fiyatı, 2 ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, yurt içinde doların Türk Lirası (TL) karşısında değer kazanması ve altının ons fiyatının yükselmesi ile son sekiz haftanın en yüksek seviyesi olan 90,80 TL'ye çıktı.

Radikal’in haberine göre, geçen haftanın ilk günü 1.183,18 dolara kadar gerileyen altın, ons fiyatı açıklanan Fed tutanaklarında, üyelerin güçlenen dolardan endişelerini dile getirmesinin ardından yükselişe geçmiş; haftayı 1.223,26 dolardan kapatmıştı.

Hafta sonu Fed Başkan yardımcısı Stanley Fischer’in, global ekonomide yavaşlama olması durumunda Fed’in faiz artırımını erteleyebileceğini söylemesi; altının haftaya yükselerek başlamasına ve 1.235 dolar direncini test etmesine sebep oldu.

'1.270 dolar seviyesi gğndeme gelebilir'

Güne 1.222,73 dolardan başlayan altının ons fiyatı yükseliş isteğini sürdürerek, 17 Eylül’den beri gördüğü en yüksek seviye olan 1.237,90 dolara çıktı.

Analistler, altının ons fiyatında 1.235 doların üzerinde kapanış gerçekleştirmediği sürece, yükseliş trendinden bahsedilemeyeceğini; bu seviyenin üzerinde kapanış olması durumunda ise, 1.270 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydediyor.

‘Jeopolitik gelişmelere yönelik haberler fiyatlarda belirleyici olacak’

Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.207 doların destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, bu hafta ABD ve Çin’de açıklanacak verilerin yanı sıra, jeopolitik gelişmelere yönelik haberlerin, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını aktarıyor.

Yurt içinde ise küresel piyasalarda değerlenen dolara bağlı olarak TL’deki değer kaybı ve altının ons fiyatındaki artış neticesinde yükselişe geçen altının gram fiyatı 90,80 TL’yi görerek yaklaşık sekiz haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı, en son 20 Ağustos’ta 90,94 TL’yi görmüştü. Teknik olarak altının gram fiyatında 91 TL’nin direnç konumunda olduğunu aktaran analistler 89,20 TL’nin ise destek seviyesi olarak takip edileceğini belirtiyor.



