Altının 1,300 $/ons’a ulaşması an meselesi

T24- Küresel ekonominin toparlanması hakkında endişeler artarken altının daha fazla yükselmesine muhtemel bakılıyor.



Salı günü 1,274.75 $/ons ile rekor seviyeye yükselen altın bugün 1,275 $/ons’tan işlem görmekte. Piyasada altının 1,300 $/ons’a ulaşmasının an meselesi olduğu, en önemli faktörlerin sıfır faiz oranları ile Asya dışındaki dünya ekonomisinin dengesiz gözükmesi belirtilmekte.



Fed’in faiz oranlarını düşük tutma kararlılığı altını alternatif bir yatırım aracı olarak cazip kılmakta. ABD Merkez Bankası’nın yakında daha fazla kantitatif gevşek politika açıklayacağı yönündeki spekülasyonlar da altına destek sağlamakta. ABD ekonomik toparlanmasının son haftalarda duraklayacağına dair işaretler piyasalarda daha fazla gevşek para politikası olabileceği spekülasyonuna yol açıyor. Bu da, doları diğer para birimleri karşısında zayıflatıyor, gevşek para politikaları ile tetiklenen enflasyona karşı bir hedge olarak kullanılan altını da yukarı itiyor.















T24 - METİN DUYAR



