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Ekonomi

Altının 1,300 $/ons’a ulaşması an meselesi

Küresel ekonominin toparlanması hakkında endişeler artmaya devam ederken, altının daha fazla yükselmesine muhtemel bakılıyor.

16 Eylül 2010 03:00

T24- Küresel  ekonominin  toparlanması hakkında endişeler artarken altının  daha fazla yükselmesine  muhtemel bakılıyor.

 
Salı günü 1,274.75 $/ons ile rekor seviyeye yükselen altın bugün 1,275 $/ons’tan işlem görmekte. Piyasada altının 1,300 $/ons’a ulaşmasının an meselesi olduğu, en önemli faktörlerin sıfır faiz oranları ile Asya dışındaki dünya ekonomisinin dengesiz gözükmesi  belirtilmekte.


Fed’in faiz oranlarını düşük tutma kararlılığı altını alternatif bir yatırım aracı olarak cazip kılmakta.  ABD Merkez Bankası’nın yakında daha fazla kantitatif gevşek politika açıklayacağı yönündeki spekülasyonlar da  altına destek sağlamakta. ABD ekonomik toparlanmasının son haftalarda duraklayacağına dair işaretler piyasalarda daha fazla gevşek para politikası olabileceği spekülasyonuna yol açıyor. Bu da, doları diğer para birimleri karşısında zayıflatıyor, gevşek para politikaları ile tetiklenen enflasyona karşı bir hedge olarak kullanılan altını da yukarı itiyor.







T24 - METİN DUYAR

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