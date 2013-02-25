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Ekonomi

Altının 12 yıllık yükselişi sona eriyor

Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada altının 4 ay üst üste değer kaybettiği belirtildi. Merkez Bankaları ise altın alımlarına devam ediyor

25 Şubat 2013 16:24

Goldman Sachs Group Inc.'den Credit Suisse Group AG'ye analistler 'küresel ekonominin ilerlemeye geçmesi ile altının 12 yıllık yükselişinin sonuna geldiğini' belirttiler. Analistlere göre, altın ocak ayında üst üste dördüncü ay düşüşünü gerçekleştirdi. Yatırımcıların ETF'deki altın varlıklarını azaltmaları ile altın geçtiğimiz hafta yedi ayın düşüğüne geriledi.

Londra Merkezli Dünya Altın Konseyi'ne göre merkez bankaları geçtiğimiz yıl varlıklarını 1964 yılından beri en çok artışla yüzde 17 artırarak 534.6 tona çıkarmasının ardından bu yıl yine güçlü alıcılar olacaklar.

İlgili olarak merkez bankalarının varlıklarını çeşitlendirmek istemeleri ile Rusya ve Kazakistan altın rezervlerini Ocak ayında üst üste dördüncü ay genişletti; Azerbaycan ise 10 yıldan fazla bir süredir ilk kez külçe aldı.

IMF veri tabanına göre Rusya varlıkları 2012 yılında yüzde 8.5 artmasının ardından geçtiğimiz ay 12.2 ton artışla 970 tona ulaştı. Kazakistan'ın stoğu ise geçtiğimiz yılki yüzde 41'lik genişlemenin ardından 1.5 ton artışla 116.8 tona yükseldi. Azerbaycan 1999 yılından beri hiç alım açıklamazken ilk kez geçtiğimiz ay için 1 tonluk alım rapor etti. Meksika ise 0.1 ton satış gerçekleştirdi.

China International Capital Corp.' a göre ise Merkez bankalarının alıcı olmaya devam etmeleri altında yükseliş trendinde faktör olacak. Fiyatlara ise şu an büyük ölçüde makroekonomik veriler yön veriyor.

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