Altını yastık altı yapıyoruz

T24 - İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Başkanı Özcan Halaç, Türkiye'de yastık altında 5 bin ton altın olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Bunun değerinin 180 milyar dolara yaklaştığına işaret eden Halaç, "Bu yastık altına giden, ekonomiden kaçırılan paradır. 180 milyar doların yastık altında olmayıp piyasada olduğunu düşünürsek, bu binlerce yatırım, milyonlarca da istihdam anlamına gelir" dedi.

Halaç, altın fiyatının yükselmesinin Türk halkını zenginleştirdiğini, ancak Türk takı sektörüne büyük darbe vurduğunu söyledi. Altının yatırım ve takı olmak üzere iki farklı şekilde satın alındığını anlatan Halaç, son dönemlerde insanların altını ağırlıklı olarak yatırım amacıyla aldığını vurguladı.

Çeyrek altın fiyatının 100 liraya yaklaştığına dikkat çeken Halaç, çeyreğin içinde 1,60 gram has altın bulunduğunu, fiyat yükselince kendi rafinerilerinde ürettikleri ve 55 liraya satılan 1 gram altına yoğun talep geldiğini ifade etti.







Çıkarma teşvik edilmeli



Devletin kurumlarının, yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olması gerektiğini dile getiren Halaç, "Altının çıkarılması için gerekirse Maliye teşvik etsin. Yastık altındaki altını çıkarıp bankadaki hesaba yatırdığınızda 50 bin liraya kadar sigortalanıyor. Yastık altında ise hiçbir sigortası, garantisi yok. Son bir iki sene hariç Türkiye, her sene 6-7 milyar dolar altın ithal ediyordu. Yani 6-7 milyar dolar yurt dışına çıkıyordu. Eğer yastık altındaki altını çıkarırsak, yurt dışına altın satacağız. Bunca senedir aldığımızı artık ihraç edeceğiz. Bunun çabası içindeyiz" diye konuştu.

Halaç, altın fiyatlarındaki artışın ve artış beklentisinin, insanlara altın sattırtmadığının altını çizerken, yastık altındaki altının satılmaması nedeniyle beklenen hurda altın dönüşümünün de olmadığını anlattı.

Altın fiyatlarının bu kadar yükselmesinin arkasındaki nedenleri, "global ekonomik kriz, doların değer kaybetmesi, faizlerin düşmesi, tüketimin ve üretimin azalması, bu durumda yatırımcıların farklı alternatifler araması" diye sıralayan Halaç, ayrıca altının para gibi kağıt değil de metal olmasından dolayı krizlerin, kaosların, savaşların ve enflasyonun, "yatırım aracı" olarak altına talebi artırdığını vurguladı.