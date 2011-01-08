Altınel: Arabama ceza verdi, bir ay garaja kapatacağım

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün öğrenci temsilcilerine verdiği yemeğe Jaguar marka otomobiliyle gelen Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin Altınel, “Ben köy çocuğuyum neden üstüme geliniyor ki? Okula Ferrari ve Porsche ile gelenler de var. Arabamı bir ay garaja kapatacağım. Cumhurbaşkanı’na gidiyorum. Ne ile gideyim? Makama saygının gereği” dedi.

Kendisini Köşk’e özel şoförünün değil bir arkadaşının bıraktığını belirten Altınel, “Jaguar marka arabam, 4 yıllık arabam. Ne ile gideyim? Çankaya Köşkü’ne çıkıyorum. Makama saygının gereği” dedi. Altınel, pahalı takım elbise giydiği eleştirilerini de, “Protokol bunu gerektiriyor” dedi.

Anne ve babasının doktor olduğunu, Kütahya Tavşanlı’da yaşadığını belirten Altınel, kendisinin de 1 yıl yurtta kaldığını, daha sonra kız kardeşiyle birlikte eve çıktığını anlattı. Yurtta kaldığı için yurtlara ilişkin sorunları da bildiğini belirten Altınel, “Bu sorunları ben kendi rektörümle çözebiliyorum. Onun için Cumhurbaşkanı’na iletmedim” dedi.



Altınel, okula gelmek için her gün 10 kilometre mesafeyi Jaguar marka aracıyla katettiğini belirterek, “4 yıldır altımdaki araba bu. Her yere bunu kullanıyorum” diye konuştu.

Protestocu öğrencilerin, “Bizi temsil etmiyor” dediği Altınel, 2001 model Jaguarı’nı 4 yıldır kullandığını belirterek, şunları söyledi: “Kimse beni Jaguarımla görmesin diye Köşk’ün kapısının önünde değil, daha uzak bir yerde inmiştim. Köşk’e de oradan yürüyerek geçtim. Arabayı kullanan da üniversiteden bir arkadaşımdı. Kim gördü bilmiyorum. Bu yaşananlardan sonra bir ay arabamı kullanmayacağım, garaja kapatacağım. Bir insanın ekonomik durumunun iyi olması, ekonomik durumu iyi olmayanları anlamayacağı anlamına gelmez. Biz hepimiz biriz. Ayrımcılık yapıp, bölmenin hiçbir alemi yok. Ben Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi’nden geldim. Devlet okullarında okudum. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Öğrenci temsilcisi olarak bundan sonra yaptıklarım ve yapacaklarımla öğrenci arkadaşlarımın yanında olacağım. Lise 2 ve lise 3’te okul başkanlığı ve bölge temsilciliği yaptım. 2004 senesinde girdiğim ÖSS sınavında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Ülkemizdeki hukuk düzenine olan güvenimin sarsılmasıyla ve hukuka olan ilgisizliğim yüzünden 2008 senesinde Siyaset Bilimi’ne geçiş yaptım.”



‘Ulaşım sıkıntısı yok’

Altınel, pahalı arabası bulunduğu için öğrencilerin başta ulaşım olmak üzere kritik sorunlarını Köşk’teki davette dile getiremeyeceği yönündeki yorumları da yanıtlayan Altınel, “Kendi üniversitelerimin sorunlarını dile getirdim. Ulaşım sorunundan elbette bahsedildi, ancak Bilkent’te ulaşım sıkıntısı olmadığı için ben bu sorundan bahsetmedim” dedi.



Para toplayıp gönderdiler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yemekte öğrenci temsilcileriyle bir araya gelmesini protesto eden öğrenciler, temsilci arkadaşlarını Köşk’e taksiyle göndermek için aralarında para toplamıştı. Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin Altınel ise Çankaya Köşkü’ne, şoförlüğünü arkadaşının yaptığı Jaguar marka aracıyla geldi.



‘Protestocu kesimle konuşmak istiyorum’

Sokaklarda protesto edilen her şeyin Çankaya Sofrası’nda dile geldiğini anlatan Altınel, “Protesto olmazsa sorun vardır. Yürüyüşler engellenmemeli. Cop atarak, su sıkarak sorunlar çözülmez. Ben de o arkadaşlarımla gerekirse yürürüm. Onları marjinal bulmuyorum. ‘Anadilde eğitim’ dışındaki bütün talepleri bence makul taleplerdir” diye konuştu.

Bilkent Üniversitesi’ndeki değişik öğrenci gruplarıyla bir araya geldiğini anlatan Altınel, protestoları gerçekleştiren kesimlerle oturup konuşmayı istediğini ve önümüzdeki günlerde bunu yapacağını söyledi. Altınel, Cumhurbaşkanı Gül’e ilginç bir öneride de bulunduğunu belirterek, 18-25 yaş arası gençlerden oluşan ve TBMM ile birlikte çalışan “Öğrenci Senatosu” kurulmasını önerdiklerini, böylelikle gençlerin siyasete dair taleplerini daha kolay dillendirebileceklerini anlattı.