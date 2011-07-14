-ALTINDA YENİ REKOR İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.593,46 dolarla yeni rekor kırdı. Sabah saatlerinde 1.579 dolar seviyesinden açıldıktan sonra 1.590,15 dolara çıkarak rekor yenileyen altının ons fiyatı, öğle saatlerinde tekrar hareketlendi ve 1.593,46 dolarla yeni bir zirve yaptı. İstanbul Kapalıçarşı'da da altında hareketli saatler yaşanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 83,75 liradan alınıp 84,10 liradan satılıyor. Bu seviye altının Türk Lirası bazındaki yeni rekoru olarak kaydedildi. Altının Türk Lirası bazında dün akşam 83,75 lira ile rekor tazelemişti. Öğle saatlerinde İstanbul Kapalıçarşı'da Cumhuriyet Altını da 554,00 liradan alınıp 566 liradan satılıyor.