-ALTINDAN YİNE REKOR İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 82,35 liraya yükselerek rekor kırdı. Altının bundan önceki rekor kapanışı 81,95 lira ile dün gerçekleşmişti. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını da 552 liradan satılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: */ PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 81,60 81,95 82,00 82,35 Cumhuriyet Ata Lira 540,00 550,00 543,00 552,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 74,25 80,30 74,60 80,70 Vakıf Altını (5 Gr.) 407,68 411,33 408,83 412,29 Vakıf Altını (100 Gr.) 8.153,61 8.226,64 8.176,57 8.245,89 Lira Ziynet 522,11 538,44 524,34 540,69 Yarım Ziynet 259,65 270,22 260,76 271,34 Çeyrek Ziynet 130,32 135,61 130,88 136,17 /*