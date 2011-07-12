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Ekonomi

ALTINDAN YİNE REKOR İSTANBUL (A.A)

12 Temmuz 2011 20:31

-ALTINDAN YİNE REKOR İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 82,35 liraya yükselerek rekor kırdı.  Altının bundan önceki rekor kapanışı 81,95 lira ile dün gerçekleşmişti. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını da 552 liradan satılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: */ PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI              ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 81,60    81,95 82,00    82,35 Cumhuriyet Ata Lira   540,00   550,00   543,00   552,00 22 Ayar Bilezik (Gr.)     74,25    80,30    74,60    80,70 Vakıf Altını (5 Gr.)      407,68   411,33   408,83   412,29 Vakıf Altını (100 Gr.)    8.153,61 8.226,64 8.176,57 8.245,89 Lira Ziynet                   522,11   538,44   524,34   540,69 Yarım Ziynet                  259,65 270,22   260,76 271,34 Çeyrek Ziynet                  130,32   135,61    130,88   136,17  /*

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