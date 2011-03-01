-ALTINDAN YİNE REKOR İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 73,50 liraya yükseldi. Serbest piyasada geçen hafta 72,40 lira seviyesini görerek rekor kıran altın, bugün de yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugün alışta 73,15 lira, satışta 73,50 lira oldu. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 72,35 72,70 73,15 73,50 Cumhuriyet Ata Lira 479,00 488,00 485,00 492,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 65,85 71,25 66,55 72,00 Vakıf Altını (5 Gr.) 361,51 365,33 364,73 368,35 Vakıf Altını (100 Gr.) 7.230,22 7.306,64 7.294,63 7.367,08 Lira Ziynet 460,87 476,73 465,97 481,87 Yarım Ziynet 230,07 240,37 232,62 242,94 Çeyrek Ziynet 115,04 120,68 116,31 121,978