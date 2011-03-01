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Ekonomi

ALTINDAN YİNE REKOR İSTANBUL (A.A)

01 Mart 2011 19:38

-ALTINDAN YİNE REKOR İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 73,50 liraya yükseldi. Serbest piyasada geçen hafta 72,40 lira seviyesini görerek rekor kıran altın, bugün de yükselişini sürdürdü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı bugün alışta 73,15 lira, satışta 73,50 lira oldu. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI              ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 72,35    72,70 73,15    73,50 Cumhuriyet Ata Lira   479,00   488,00   485,00   492,00 22 Ayar Bilezik (Gr.)     65,85    71,25    66,55    72,00 Vakıf Altını (5 Gr.)      361,51   365,33   364,73   368,35 Vakıf Altını (100 Gr.)    7.230,22 7.306,64 7.294,63 7.367,08 Lira Ziynet                   460,87   476,73   465,97   481,87 Yarım Ziynet                  230,07   240,37   232,62   242,94 Çeyrek Ziynet                  115,04   120,68    116,31   121,978

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