-ALTINDAN YENİ REKOR İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının satış fiyatı 70,90 lira ile rekorunu yeniledi. Cumhuriyet Ata Liranın fiyatı da 475 liraya yükseldi. 24 ayar külçe altının fiyatı dün 70,25 liradan, Cumhuriyet altının fiyatı da 472 liradan rekorla kapanmıştı. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: /* SALI ÇARŞAMBA KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 69,90 70,25 70,55 70,90 Cumhuriyet Ata Lira 465,00 472,00 468,00 475,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 63,60 68,80 64,20 69,40 Vakıf Altını (5 Gr.) 348,83 351,92 350,65 354,09 Vakıf Altını (100 Gr.) 6.976,61 7.038,31 7.013,05 7.081,79 Lira Ziynet 445,55 459,33 450,04 463,82 Yarım Ziynet 222,44 230,66 224,67 232,91 Çeyrek Ziynet 111,22 115,83 112,33 116,96 */