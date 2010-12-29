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Ekonomi

ALTINDAN YENİ REKOR İSTANBUL (A.A)

29 Aralık 2010 19:49

-ALTINDAN YENİ REKOR İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının satış fiyatı 70,90 lira ile rekorunu yeniledi. Cumhuriyet Ata Liranın fiyatı da 475 liraya yükseldi. 24 ayar külçe altının fiyatı dün 70,25 liradan, Cumhuriyet altının fiyatı da 472 liradan rekorla kapanmıştı. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: /* SALI ÇARŞAMBA KAPALIÇARŞI              ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 69,90    70,25 70,55    70,90 Cumhuriyet Ata Lira   465,00   472,00   468,00   475,00 22 Ayar Bilezik (Gr.)     63,60    68,80    64,20    69,40 Vakıf Altını (5 Gr.)      348,83   351,92   350,65   354,09 Vakıf Altını (100 Gr.)    6.976,61 7.038,31 7.013,05 7.081,79 Lira Ziynet                   445,55   459,33   450,04   463,82 Yarım Ziynet                  222,44   230,66   224,67   232,91 Çeyrek Ziynet                  111,22   115,83    112,33   116,96 */

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