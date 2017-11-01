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Ekonomi

Altından yeni rekor

Küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak altın fiyatı yükseldi

01 Kasım 2017 18:10

Altının gram fiyatı 157,5 lira ile rekor kırmasının ardından 157 lira seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak dolar/TL'nin 3,8288'e kadar çıkması ve altının ons fiyatının da yükseliş eğiliminde hareket etmesi gram altına rekor getirdi.

Altının gram fiyatı 157,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 14.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 157 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258 lira, Cumhuriyet altını da 1.050 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.280 doların üzerini test etmesinin ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazanarak 1.278 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, (TCMB) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından dolar kurundaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirterek, yatırımcıların bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekleyeceğini bildirdi.

Altının gram fiyatında 157,5 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerle dolar kuruna bağlı dalgalanmanın devam edebileceğini kaydetti.

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