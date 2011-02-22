-ALTINDAN YENİ BİR REKOR İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı 71,70 liraya yükselerek yeni bir rekor kırdı. Altın, bundan önceki rekor seviyeyi dün 71,50 lira ile görmüştü. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle: PAZARTESİ SALI KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 71,15 71,50 71,45 71,70 Cumhuriyet Ata Lira 470,00 480,00 474,00 481,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 64,75 70,00 65,00 70,25 Vakıf Altını (5 Gr.) 354,19 357,79 357,27 360,71 Vakıf Altını (100 Gr.) 7.083,74 7.155,90 7.145,33 7.214,18 Lira Ziynet 452,91 468,71 454,50 470,31 Yarım Ziynet 226,10 236,35 226,89 237,16 Çeyrek Ziynet 113,05 118,68 113,45 119,08