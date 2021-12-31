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Ekonomi

Altından TL’ye dönene stopaj sıfırlandı

Altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesiyle, mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanacak

31 Aralık 2021 08:01

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak.

TIKLAYIN - 10 soruda 'Altın hesaplarının vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüştürülmesi'

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