-ALTINDAN BİR REKOR DAHA İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.632,91 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Direnç olarak görünen 1,630 dolar seviyelerini önceki gün zorlayan ama geçemeyen altın, bir günlük aradan sonra rekorlarına devam etti. Dün 1.615,40 dolardan kapanan altının ons fiyatı bugün öğle saatlerine kadar 1.610,72 dolar seviyelerine kadar inmesine rağmen öğleden sonra 1.630 dolar seviyelerini geçmeyi başardı. Akşam saatlerine doğru 1.632,91 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı saat 17.00 itibariyle 1.630,30 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altın uluslararası piyasada en son 1.628,76 dolarla önceki gün kırılmıştı.