Altındaki düşüş 55 milyar doları götürdü

1981 yılından bu yana en büyük yıllık değer kaybını yaşayan altın, bu yıl yatırımcılarının varlıklarından toplamda 55 milyar dolar silinmesine sebep oldu.

Geçen hafta Fed Başkanı Ben S. Bernanke'nin parasal teşvikleri bu yıl içinde azaltmaya başlayarak 2014 yılında sonlandırabileceklerini söylemesinin ardından altındaki düşüş de hız kazandı.

Altın Fed Başkanının açıklamasının ardından yüzde 6.9 değer kaybederek Eylül 2010'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1,268 doları gördü. Böylelikle Nisan ayında ayı piyasasına girmesine sebep olan düşüşün de üzerine çıkmış oldu.



Altından kaçış var



US Bank Wealt Management'da stratejist olan Jim Russell "Fed'in teşvikleri azaltarak sonlandırabileceği kararı yatırımcıların beklediğinden biraz daha erken geldi. Altında belirgin bir kaçış var" diye konuştu.

Bloomberg tarafından 15 yatırım uzmanına uygulanan anket sonuçları 3.5 yılın en kötümser tablosunun bu haftada etkisini sürdüreceğini ortaya koymuştu.



Goldman tahminlerini düşürdü



Öte yandan ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs gibi pek çok kurum da 2013-2014 dönemine ilişkin altın tahminlerini ciddi oranda düşürmeye başladı.

Goldman Sachs 2013 yılına ait altın tahminlerini yüzde 9.4 aşağı çekerek 1.300 dolara, 2014 yılı tahminlerini ise yüzde 17.3 oranında indirerek 1,050 dolar olarak revize etti.



1813 dolara kadar çıkmıştı



2011 yılının Ağustos ayında 1813 dolarla rekor kıran altın o günden bu yana düşüş eğiliminde hareket ediyor. 2012 yılının ekim ayına kadar 1600-1700 dolar bandı etrafında hareket eden fiyatlar, bu tarihten sonra hızla gerilemeye başladı. 2013 Nisan'da 1400 dolarları gören altın geçtiğimiz hafta 1283 dolarla son üç yılın en dip seviyesine inmiş oldu.



Altının onsu bugün ise 1,280 dolar civarından işlem görüyor.