-ALTINDAĞLI KADINLARIN EL ÜRÜNLERİ BM'DE NEW YORK (A.A) - 01.03.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 55. Oturumunda, hayatlarının nasıl değiştiği anlatılan Altındağlı kadınların ürettikleri ürünler, BM Daimi Temsilciliğinde açılan sergiyle izlenime sunuldu. BM tarafından örnek gösterilen ''Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'' projesini, Kadının Statüsü Komisyonu 55. Oturumunda, ''35 Bin Kadını Hayatı Nasıl Değişti, Türkiye'den Altındağ Örneği'' başlıklı sunumla anlatan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ev sahipliğinde BM Daimi Temsilciliği salonunda gerçekleştirilen resepsiyon ve sergiye, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, AK Parti Ankara Milletvekili Aşkın Asan, Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürü Leyla Coşkun, Altındağ Belediyesi heyeti ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, serginin açılışında Altındağlı kadınların ''Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'' sayesinde çok büyük gelişmeler kaydettiklerini söyledi. Altındağ'da kadınların artık daha çok günlük hayatın içinde yer almaya başladıklarını ifade eden Tiryaki, ''Altındağ hızla değişiyor. Merkezlerimizde eğitim alan kadınlarımızın yetiştirdiği çocukların da daha başarılı insanlar olacaklarına inanıyorum. Aldığımız sonucu gördükçe, heyecanımız artıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Konuşmaların ardından resepsiyona katılanlar Altındağlı kadınların yaptıkları el işi ürünleri inceledi. Kadınların yaptıkları özellikle iğne oyası havlular, başörtüler ve taş bebekler, büyük ilgi gördü.