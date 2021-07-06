Altında yükseliş devam ediyor; gram altın 502 lira

Altındaki yükselişi eğilimi devam ederken, ons altın güne 1800 doların üstünde başladı.
Ons altın dün kapanışta 1791 dolar civarından kapanış yapmıştı. Yeni güne ise ons altın, 1806 dolar civarından başladı.
Gram altın ise dün güne yükselişle 499 lira civarında başladıktan sonra bu günü aynı seviyede kapamıştı. Gram altın bugün güne 500 lira seviyesinin üstünde 502 liradan başladı.
Yükseliş çeyrek altında da etkili olurken, dün günü 816 liradan kapatan çeyrek altın, yeni güne başlangıcı 820 lira civarından yaptı.