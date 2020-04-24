Altında yeni rekor, işte güncel fiyatlar

Dolar kurundaki hareketler ve ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın 388 TL'yi aşarak rekor kırdı. Çeyrek altın da 633 TL'yi görerek rekorunu tazeledi.

Gram altın 388 TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştı. Çeyrek altın da 633 TL’yi görerek bir tarihi zirveyi daha gördü.



Altın fiyatlarının yükselmesinde dolar/TL kurunun 7 seviyelerine yaklaşması önemli bir rol oynuyor çünkü altının ons fiyatı dolar üzerinden hesaplanıyor.

Altın fiyatları

Çeyrek altın: 633,23 TL

Yarım altın: bin 248 TL

Gram altın: 388,60 TL

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 607 TL