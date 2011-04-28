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Ekonomi

ALTINDA YENİ REKOR    İSTANBUL (A.A)

28 Nisan 2011 12:49

-ALTINDA YENİ REKOR    İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.533,60 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Uluslararası piyasalarda yaklaşık bir hafta önce 1.500 doları aşan altın fiyatları, güçlü seyrini devam ettiriyor. Geçen yıl sonunda 1.421,40 dolar seviyelerinde bulunan altının ons fiyatı, geçen mart ayını 1.432,07 dolardan kapatırken hafta içinde 1.493,03 dolara kadar geriledi. Önceki rekorunda 1.518,60 dolara ulaşan altının ons fiyatı bu sabah saatlerinden itibaren yükselişini sürdürdü ve 1.533,60 dolara kadar çıkarak yeni bir zirve yaptı. Saat 09.30 itibariyle itibariyle 1.530,13 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyat dikkate alındığında altının geçen hafta sonuna göre artış oranı yüzde 1,38, geçen yıl sonuna göre artış oranı ise yüzde 7,68 oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın 74,25 liradan alınıp 74,50 liradan satılıyor. Bu seviyeler mart ayı başlarında TL rekorunun da yenilendiğini gösteriyor. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet Altınının satış fiyatı 501,11 lira, çeyrek altının satış fiyatı da 123,33 lira seviyelerinde bulunuyor.

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