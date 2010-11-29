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Ekonomi

ALTINDA YENİ REKOR İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2010 21:00

-ALTINDA YENİ REKOR İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - İstanbul Altın Borsasında İAB endeksi günü yüzde 0,35 değer kazanarak tamamladı, altının kilosu 65.450 liradan, onsu ise 1.361 dolardan kapandı. Altın borsasında 23 Kasım salı günü görülen 65.300 liralık değerin ardından bugün altının kilosu 65 bin 450 liradan günü tamamladı. Altın piyasasında 1 işlemde 196 bin 350 liralık, 26 işlemde 6 milyon 487 bin 106,76 dolarlık hacim gerçekleşti. Gümüş piyasasında 1 işlemde 5 milyon 276 bin 700 liralık hacim oldu. İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Rona Döviz, Pusula Kıymetli Madenler, Anadolu Döviz ve Doruk Döviz olarak sıralandı.

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