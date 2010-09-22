-ALTINDA YENİ REKOR LONDRA (A.A) - 22.09.2010 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 1.290,20 dolara yükselerek, yeni bir tarihi rekora imza attı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta 1.280 dolara kadar yükselmişti. Son bir yılda altının ons fiyatı yüzde 25'ten fazla artış kaydetti. Bu yıl yüzde 17'den fazla değer kazanan spot altının ons fiyatı ise sabah saatlerinde uluslararası piyasalarda 1.294,95 dolara kadar çıktı. Spot gümüşün ons fiyatı da yüzde 0,5 oranında değer kazanarak, 21,04 dolar oldu. Uluslararası piyasalarda spot platinin ons fiyatı yüzde 0,6 artarak, 1.630,50 dolara yükseldi.