Altında yeni rekor

Gram altın 347 liraya çıkarak rekor kırdı, çeyrek altın 566 lira ve Cumhuriyet altını 2 bin 142 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.611,89 dolar civarında bulunuyor.

Analistler, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Peki 3 Nisan 2020 bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Gram altın

347 TL

Altın ons

1.611,89 TL

Çeyrek altın

566,00 TL

Cumhuriyet altını

2.142,00 TL