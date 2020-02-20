Altında yeni rekor

Altının gram fiyatı 316,04 lira seviyesini görerek yeni güne tarihi rekorla başladı.
Güne yeni tarihi zirvesiyle başlayan gram altın, zirvesini 316,04 lira seviyesine taşıdı. Gram altın saat 09.15 itibarıyla 315,98 lira seviyesinde hareket ederken; çeyrek altın dün piyasaların kapanış saatinde 512,64 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 110 liradan alıcı bulmuştu.
Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye olumsuz etkisine ilişkin araştırmalar küresel risk iştahının azalmasına neden olurken; azalan risk iştahının altın talebini desteklemeye devam ediyor.