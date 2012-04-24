Altında sert düşüş beklentisi

Altın fiyatlarındaki beklentilere ilişkin ANKA'ya değerlendirmelerde bulunan Yıldırımtürk, "Altın fiyatlarında en az Mayıs ayı sonuna kadar aşağı yönlü dalgalı düşüşün sürmesi beklentisi var" dedi.

Bu beklentileri Çin'deki emtia fiyatlarında daralma ve doların güçlenme bağlayan Yıldırımtürk, ayrıca Avrupa'da İtalya ve İspanya'daki tahvil satışında faizin yüksek olmasının altında satış işlemini getirdiğini kaydetti. Diğer taraftan Hindistan'ın da altın ithalatını sınırlamak için vergiler getirdiğine işaret eden Yıldırımtürk, "Oradaki altın talebinde de düşüş söz konusu" dedi.

Bir diğer etken olarak petrol fiyatlarını gösteren Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Petrol varil fiyatının 118 dolardan 110 dolara gerilemesi bekleniyor. Çünkü ısınmaya yönelik enerji talebinde kış mevsiminin bitmesiyle birlikte bir azalma var. Bu da petrolün aşağı yönlü gerilemesinde etkili oluyor" diye konuştu.

Altının onsu 1.530 dolar seviyesine inebilir

Yıldırımtürk, bu yıl Haziran ayında ise kontrat işlemleri olduğunu, bunun da alım ağırlıklı olmasının beklendiğini, bu durumun da altın fiyatlarını Haziran'dan itibaren yukarı yönlü dalgalandırabileceğini söyledi. Ancak altın fiyatlarının Mayıs ayına kadar 85-87 TL civarına gerileyebileceğini belirten Yıldırımtürk, "Altının uluslararası piyasalarda Haziran ayına kadar 1.530 dolar seviyeleri görülebilir. Buna bağlı olarak içeride dolar 1,7750-1,8000 TL arasında kalabilir. Böylelikle içeride altın fiyatları 85-87 TL civarına gerileyebilir" dedi.

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 94,20 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 632,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÖNCEKİ KAPANIŞ BUGÜN AÇILIŞ

KAPALIÇARŞI ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ

24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 94,15 94,50 93,85 94,20

Cumhuriyet Ata Lira 626,00 635,00 624,00 632,00

22 Ayar Bilezik (Gr.) 85,70 92,15 85,40 91,85

Lira Ziynet 605,00 620,00 605,00 618,00

Yarım Ziynet 302,00 312,00 300,00 310,00

Çeyrek Ziynet 151,00 156,00 150,00 155,00