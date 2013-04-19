Altında rüzgar terse döndü

Altın fiyatları yüzde 2 artışla 1400 doların üzerine çıktı.



Altın fiyatları yüzde 2 artışla yeniden 1400 doların üzerine yükseldi.

Yükselişte, düşüş sonrası görülen teknik alımlar etkili oldu.

Analistler altına olan talebin Endoğnezya'dan, biraz da Hindistan'dan kaynaklandığını, Tayland'dan ise kuvvetli bir talebin gelmediğini belirtiyor.

Uzmanlar önümüzdeki 3-6 ayda altının 1400-1550 bandında seyredeceğini öngörüyor.

Altın fiyatları 15 Nisan'da yüzde 9.3 düşerek Mart 1980'den beri en büyük günlük düşüşünü yaşamıştı.