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Ekonomi

ALTINDA REKOR İSTANBUL (A.A)

20 Eylül 2010 15:52

-ALTINDA REKOR İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının 1.283,32 dolara yükselerek yeni bir tarihi rekora imza atmasının ardından, İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ''az da olsa'' artışa geçti.    Yurt içinde altın fiyatlarındaki yükselişte mevsimselliğin de etkili olduğu belirtildi.  Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün itibariyle fiyatları (TL) şöyle:                                  CUMA              PAZARTESİ                             Alış      Satış     Alış      Satış ------------------------- ------------------ ------------------ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.)   61,35     61,55     61,40     61,75 Cumhuriyet Ata Lira        407,00    412,00    406,00    414,00 22 Ayar Bilezik (Gr.)       55,80     60,30     55,85     60,50 Lira Ziynet                389,84    404,15    390,00    403,00 Yarım Ziynet               194,62    202,08    196,00    204,00 Çeyrek Ziynet               97,31    101,79     98,00    102,00

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