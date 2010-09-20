-ALTINDA REKOR İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının 1.283,32 dolara yükselerek yeni bir tarihi rekora imza atmasının ardından, İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ''az da olsa'' artışa geçti. Yurt içinde altın fiyatlarındaki yükselişte mevsimselliğin de etkili olduğu belirtildi. Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün itibariyle fiyatları (TL) şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ------------------------- ------------------ ------------------ 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 61,35 61,55 61,40 61,75 Cumhuriyet Ata Lira 407,00 412,00 406,00 414,00 22 Ayar Bilezik (Gr.) 55,80 60,30 55,85 60,50 Lira Ziynet 389,84 404,15 390,00 403,00 Yarım Ziynet 194,62 202,08 196,00 204,00 Çeyrek Ziynet 97,31 101,79 98,00 102,00