Altında rekor alış Meclis gündeminde

Türkiye’nin altın ithalatı 2017’nin ilk 10 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 218’lik artışla 14 milyar dolara ulaştı. Altındaki bu rekor alış, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak tarafından Meclis'e taşındı. Öztrak, "Hangi amaçla bu kadar altın ithal edildiğinin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir" diyerek Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Ocak-ekim döneminde ithal edilen altın miktarı 356 tonu aştı. 2013’te ulaşılan 350 ton, bu yılın ilk 10 ayında geçildi. Altın ihracatı ise aynı dönemde yüzde 16’lık azalışla 6 milyar dolara düştü. Böylece, geçen yıl altın ticaretinde net ihracatçı olan Türkiye, bu yıl net ithalatçı oldu. Parasal olmayan altın ticaretindeki bu olağanüstü artışı CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak TBMM gündemine taşıdı.

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberi şöyle:

BAE üçe katladı

Altın ithalatı yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor. Katar krizi nedeniyle gerilim yaşayan iki ülke olan Türkiye ile BAE arasındaki altın ticareti hacmi (ithalat ve iharacat rakamının toplamı), bu yılın ilk 10 ayında 9.3 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam, 3.2 milyar dolardı. Türkiye’nin en çok altın ihracatı yaptığı ülkeler sıralamasında geçen yıl dördüncü sırada olan BAE, bu yıl birinci sıraya yükseldi. Yine geçen yıl ilk 10 ayda Türkiye BAE’den 2.3 milyar dolarlık altın ithal ederken, bu yıl bu rakam 4.4 milyar dolara çıktı. BAE, İran yaptırımlarının delinmesi için yapılan altın ticaretinde de ilk sırada yer alan ülkeydi. Reza Zarrab, ABD’deki davada Dubai üzerinden nasıl altın ticareti yaptıklarını anlatıyor.

Cari açığa darbe

Altın ticareti cari açığı da olumsuz etkiledi. Dokuz ayda cari açık geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 27 artarak 31.1 milyar dolara ulaşırken, açığın 7.4 milyar doları yani cari açığın yüzde 24’ü “net altın ithalatı”ndan kaynaklandı.

Rekorun nedeni ne?

CHP’li Öztrak, “TCMB’nin altın rezervlerinin yılbaşından bu yana yüzde 60 arttığını görüyoruz. Bu artışın sebeplerinin, hangi amaçla bu kadar altın ithal edildiğinin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir"