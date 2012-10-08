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Ekonomi

Altında kâr satışları başladı

Bugün en yüksek 1781,17 seviyesini gören altının ons fiyatı, en düşük 1766,81 dolara kadar düştü

08 Ekim 2012 14:07

Geçen hafta yaklaşık bir yılın zirvesine çıkan altının onsu 1770 doların altına geriledi.
 
Cuma günü son 11 ayın en yüksek seviyesi olan 1795,90 dolar/onsa ulaşan altın fiyatları, kâr satışlarını beraberinde getirerek 1773 dolar/ons seviyesine kadar geriledi.

Bugün en yüksek 1781,17 seviyesini gören altının ons fiyatı, en düşük 1766,81 dolara kadar düştü.

Bugün Euro Bölgesi maliye bakanlarının Lüksemburg'da bir araya gelerek İspanya'nın borç yapılandırılması konusunda görüşmeleri, küresel büyümeye yönelik olumsuz beklentiler ve Ortadoğu'da etkisini artıran gerilimler altında satış baskılarını artırıyor.

Analistler, altın ons fiyatında 1773 dolar seviyesinin destek olacağını, bu seviyenin kırılması durumunda ise 1740 doların gündeme geleceğini belirtiyorlar.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1770 dolar sınırında seyrediyor.

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