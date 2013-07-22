Altında hızlı yükseliş

Japon seçimleri Yen'in değerini artırdı, dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Bu gelişmeler üzerine altının onsu dün gece yüzde 2'lik bir yükselişle 1322 dolara kadar çıktı.

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin seçimlerden güçlenerek çıkıp üst parlamentoda çoğunluğu sağlamasının ardından piyasalarda altın büyük yükseliş kaydetti.

Japonya'da seçim sonuçları Japon Yeni'nin değerini artırınca dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Bunun üzerine altında müthiş yükseliş yaşandı.



Dakikalar içinde fırladı



Japon seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından dün gece saat 1'de dakikalar içinde 1297 dolardan 1314 dolara fırlayan dolar yükselişini koruyor. Şu dakikalarda günlük yüzde 2 primle 1322 dolardan seyreden altın son 1 ayın zirvesine de oturmuş oldu.

Böylece geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin tahvil alımı programı yavaşlaması konusunda net tarih vermemesi üzerine yükselişe geçen altın tekrar 1300 dolar seviyesinin üstünü görmüş oldu.