T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altında hızlı yükseliş

Japonya'da seçim sonuçları Japon Yeni'nin değerini artırınca dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Bunun üzerine altında müthiş yükseliş yaşandı

22 Temmuz 2013 13:07

Japon seçimleri Yen'in değerini artırdı, dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Bu gelişmeler üzerine altının onsu dün gece yüzde 2'lik bir yükselişle 1322 dolara kadar çıktı.

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin seçimlerden güçlenerek çıkıp üst parlamentoda çoğunluğu sağlamasının ardından piyasalarda altın büyük yükseliş kaydetti.

Japonya'da seçim sonuçları Japon Yeni'nin değerini artırınca dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetti. Bunun üzerine altında müthiş yükseliş yaşandı.


Dakikalar içinde fırladı


Japon seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından dün gece saat 1'de dakikalar içinde 1297 dolardan 1314 dolara fırlayan dolar yükselişini koruyor. Şu dakikalarda günlük yüzde 2 primle 1322 dolardan seyreden altın son 1 ayın zirvesine de oturmuş oldu.

Böylece geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin tahvil alımı programı yavaşlaması konusunda net tarih vermemesi üzerine yükselişe geçen altın tekrar 1300 dolar seviyesinin üstünü görmüş oldu.

ETİKETLER

altınyükselişjaponya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24