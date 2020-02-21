Altında her gün yeni rekor; 319 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Dün sabaha 316 lira seviyelerinde başlayan altının gram fiyatı 319 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bin 628 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti.

Neden yükseldi?

Koronavirüs endişelerinin riskli varlıklardan kaçışı tetiklemesiyle altının yükselişi devam ederken, doların lira karşısındaki değerlenmesi de, gram altının lira cinsinden fiyatını daha da kuvvetlendirdi.



Gram altın cuma günü 319 liraya yükselerek, tüm zamanların en yüksük seviyesini gördü.

Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı.



Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 130 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, yarım altın bin 35 liradan ve çeyrek altın 517 liradan satılıyor.