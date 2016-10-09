Altında en zengin il Ardahan

Ardahanlılar, bankada kişi başına düşen 362,1 liralık altın mevduatı ile "Türkiye'nin altın zengini" oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre nüfusu 99 bin 265 olan Ardahan'da bankada gerçek kişilere ait toplam 35 milyon 947 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Ardahan, 362,1 lira ile Türkiye'de kişi başına düşen altın mevduatının en fazla olduğu il olarak belirlendi. Buna göre Ardahan'da kişi başına düşen altın mevduatı yaklaşık 3 gram altına denk geliyor.



Türkiye'deki iller arasında kişi başına düşen altın mevduatı sıralamasında Ardahan'ın hemen arkasından Kırşehir geliyor. Bankada toplam 67 milyon 763 bin liralık altın mevduatı bulanan Kırşehir'de kişi başına düşen meblağ ortalama 300,4 lira oluyor. Bu da yaklaşık 2,5 gram altın ediyor.



Yozgat'ta ise 103 milyon 510 bin liralık altın mevduatı bulunuyor. Kişi başına düşen 246,8 liralık ortalama altın mevduatı ile Yozgat, üçüncü sırada yer alıyor. Söz konusu ilin kişi başına düşen altın mevduatı 2 grama tekabül ediyor.

Kişi başına en az altın düşen il Şanlıurfa

Türkiye'de kişi başına altın mevduatının en düşük olduğu il ise 26,5 lira ile Şanlıurfa oldu.



Toplam nüfusun 1 milyon 892 bin 230 olduğu Şanlıurfa'da gerçek kişilere ait bankalarda toplam 50 milyon 210 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.



Bu anlamda Şanlıurfa'nın hemen arkasından 36,8 lira ile Siirt gelirken, bankada kişi başına ortalama 43,9 liralık altın mevduatı bulunan Şırnak üçüncü, 48,4 liralık altın mevduatı bulunan Gaziantep ise dördüncü sırada yer aldı.



Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Van, Kahramanmaraş, Batman, Ağrı, Tunceli, Kayseri, Osmaniye, Mersin, Bursa, Kilis ve Aydın, bankada kişi başına 100 liranın altında altın mevduatı olan diğer iller olarak sıralandı.

İstanbul'da kişi başına bir çeyrek altın düşüyor

İstanbul'da gerçek kişilere ait 3 milyar 462 bin 915 liralık altın mevduatı bulunuyor. Bu mevduat, 14,6 milyonluk nüfusa oranlandığında İstanbul kişi başına düşen 236,3 liralık altın mevduatı ile Türkiye'deki iller arasında 6. sırada yer alıyor. Yani İstanbul'da kişi başına bir çeyrek altın hesapta tutuluyor.

Ankara, bankadaki toplam altın mevduatı açısından bakıldığında 912 milyon 576 bin lira ile İstanbul'dan hemen sonra geliyor. Ankara'da ise kişi başına düşen 173,1 liralık altın mevduatı 1,3 grama tekabül ediyor.



İzmir ise 499 milyon 486 bin lira altın mevduatı açısından üçüncü sırada yer alıyor. İzmir'deki gerçek kişilerin altın mevduatında kişi başına ortalama 119,8 lira düşüyor.



Bu arada bankada gerçek kişilere ait toplam altın mevduatının en düşük olduğu il ise Tunceli oldu. Bu rakam Tunceli'de 7 milyon 373 bin lira olarak gerçekleşirken, onu takip eden Siirt'te 11 milyon 791 bin liralık, Kilis'te ise 13 milyon 771 bin liralık altın mevduatı bulunuyor.