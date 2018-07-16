Altında EFT dönemi başladı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) Genel Müdürü Mahmut Kayacık, "Kişiden Kişiye Altın Transfer Sistemi" hakkında yaptığı değerlendirmede, "Altının EFT"si şeklinde ifade edilebilecek Altın Transfer Sistemi'nin (ATS) kişiden kişiye olma özelliği itibarıyla dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Bir banka nezdinde altın cinsinden hesabı olan bir müşterinin bu sistem sayesinde aynen parasal transferleri gibi altınını da başka bir bankadaki kendisi veya başkası hesabına elektronik işlem hızında gönderebileceğini anlatan Kayacık, Türkiye'de hanehalkının fiziki altına dayalı tasarruf yapmayı ağırlıklı olarak tercih ettiğini belirtti.

Kayacık, Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de 3 bin 500 ton civarında yastık altı altının bulunduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla atıl şekilde bulunan bu tasarrufların ekonomik sisteme katkısı sınırlı düzeydedir. Bu sistem aracılığıyla altına mobilite kazandırmış olacağız. Bu sistemin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte altının saklanması, kaydı ve transferi gibi temel işlemler bankacılık sistemimizin güvencesi altında gerçekleştirilecek ve bankacılık sektörümüz açısından da yeni kaynak ve ürünlerin ortaya çıkmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

"Altına mobilite kazandırılacak"

Mahmut Kayacık, ATS'nin bütün unsurlarıyla birlikte tamamen kendi insan kaynaklarıyla geliştirilen bir sistem olduğuna dikkati çekti.

Bankaların katılımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yakından takip ettiği bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirten Kayacık, şöyle devam etti:

"Çok detaylı ve yoğun toplantılar neticesinde ülkemizin ekonomik yapısına ve dinamiklerine en uygun yapı tasarlanmış ve bankalarımızla birlikte hızlıca sistemsel geliştirmelere başlanmıştır. Ülkemizdeki, yerinde Ar-Ge merkezlerinden biri olan bankamız kendi maddi kaynaklarını kullanarak bu sistemi geliştirmiştir. Altın Transfer Sistemi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi kapsamındaki önemli kilometre taşlarından birisidir. Ülkemiz ekonomisine sunabileceği katkı ve fırsatlar ile altının TL gibi bankadan bankaya kişiden kişiye transfer edilmesi ile altına mobilite kazandırılmış olacaktır."

"Fiziki talep mümkün"

Takasbank Genel Müdürü Kayacık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre mayıs ayı itibarıyla bankacılık sektöründe yaklaşık 135 ton altın bulunduğunu belirtti.

Altın Transfer Sistemi'nin yüzde 100 fiziki karşılığının Borsa İstanbul kasalarında saklanan altının transfere konu edildiği bir platform olduğunu vurgulayan Kayacık, transfer işleminin elektronik ortamda hesaben banka hesapları arasında yapılmasının bu özelliğini ortadan kaldırmadığına dikkati çekti.

Kayacık, ATS'yi kullanan bir müşterinin işleme konu ettiği altınını istediği an fiziki olarak bankasından talep edebileceğini söyledi.

Takasbank olarak 1 gram ve katlarından başlayarak bir üst limit olmaksızın bu sistemi tasarladıklarını anlatan Kayacık, "Dolayısıyla bu sistem ülkemizdeki sadece bankacılık hesaplarında yer alan altının miktarı değil esasen yastık altında tutulan birikimlerin miktarı da göz önüne alınarak gerekli teknolojik altyapı ile geliştirilmiştir. Başta bankalarımız ve düzenleyici kurumlarımızın da teşviki ile bu sistemin ne kadar kullanılacağını kullanıcılardan gelecek olan talep miktarı belirleyecektir. Diğer bir ifadeyle Altın Transfer Sistemi'nin işlem hacminin bilinilirliğinin artışıyla paralel bir şekilde artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teknolojik gelişmelere dayalı yeni projeler üzerinde çalışıyoruz"

Mahmut Kayacık, ülkedeki sermaye piyasaları başta olmak üzere teşkilatlanmış tüm borsalara hizmet veren, uluslararası düzeyde faaliyetler yürüten ve kendi işlettiği platformlarla önemli hizmetler veren Takasbank'ın 2 Temmuz'dan itibaren de "ÇekTakas" faaliyetlerini yürütmeye başladığını anımsattı.

Bu kapsamda Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) tarafından yürütülen çek takası faaliyetinin, gerek sahip olduğu teknolojik altyapı gerekse beşeri sermayesi itibarıyla ülkenin merkezi takas kuruluşu olan Takasbank'a devredildiğini söyleyen Kayacık, "Bu hizmetin Takasbank tarafından verilmeye başlanması ile birlikte sisteme teminat ve risk yönetimi eklenmiş yeni teknolojik gelişmelere ise ivedilikle başlanmıştır. Ayrıca bu faaliyetimiz TCMB'nin sürekli denetimi ve gözetimi altında gerçekleştirilmektedir." dedi.

Kayacık, Takasbank'ın Borsa İstanbul bünyesindeki organize piyasaların yanı sıra enerji borsasından ticaret borsalarına kendi işlettiği piyasalara kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veren ve verdiği hizmetler itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BDDK ve TCMB'nin sürekli denetimi ve gözetimi altında bulunan bir kurum olduğunu ifade etti.

Dolayısıyla kurumsal bir yapı içerisinde takas ve mutabakat ile teminat yönetimine konu olabilecek her türlü sisteme Takasbank tarafından bu hizmetlerin verilebildiğini anlatan Kayacık, şunları kaydetti:

"Özellikle altını çizmek gerekir ki, Takasbank sahip olduğu güçlü teknolojik altyapı ve bilgi teknolojileri personeli ile birlikte önemli birikime sahip bir şirket konumundadır. Bu anlamda özellikle blockchain ve Dağıtık Defteri Kebir (Distributed Ledger Technology-DLT) teknolojileri başta olmak üzere dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu kapsamda dünyanın da gündeminde olan teknolojik gelişmelere dayalı yeni projeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."