Altında düşüş sürüyor; gram 497 lira

Ons altın, yeni haftaya 1805 dolar seviyesinden düşüşle başladı. Ons, geçtiğimiz hafta ise 1830 doların üstünü görmüş ardından düşmeye başlamıştı.
Geçtiğimiz hafta kapanışta ise ons altın, 1812 dolar seviyesindeydi.
Gram altın ise geçtiğimiz hafta 500 liraların üzerinde seyrederken, haftayı 496 liradan kapatmıştı.
Gram, yeni haftada ise 497 liradan başlayarak 500 liranın altında işlem görmeye devam ediyor.
Çeyrek altın ise yeni haftada 813 liradan işlem görürken, geçtiğimiz hafta kapanışta 811 lira seviyesindeydi.