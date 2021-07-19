T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altında düşüş sürüyor; gram 497 lira

19 Temmuz 2021 09:22

Ons altın, yeni haftaya 1805 dolar seviyesinden düşüşle başladı. Ons, geçtiğimiz hafta ise 1830 doların üstünü görmüş ardından düşmeye başlamıştı. 

Geçtiğimiz hafta kapanışta ise ons altın, 1812 dolar seviyesindeydi.

Gram altın ise geçtiğimiz hafta 500 liraların üzerinde seyrederken, haftayı 496 liradan kapatmıştı.

Gram, yeni haftada ise 497 liradan başlayarak 500 liranın altında işlem görmeye devam ediyor.

Çeyrek altın ise yeni haftada 813 liradan işlem görürken, geçtiğimiz hafta kapanışta 811 lira seviyesindeydi.

 

 

onsgramçeyrekaltın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24