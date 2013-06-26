Altında düşüş durmuyor

Uluslararası piyasalarda spot altın 3 yılın en düşük seviyesine indi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,58 düşerek 77,32 liraya geriledi.

FED'in bu yıl sonuna kadar parasal genişleme miktarını azaltacağı yönünde geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaları ile başlayan aşağı harekette spot altın bu sabah Eylül 2010'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

1243.90 Dolar/ons seviyesine kadar gerileyen spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 2.18 kayıpla 1.248 Dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatının yakın zamanda 1.200 Dolar/ons seviyesini test edebileceğini ifade ediyorlar.