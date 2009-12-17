Altında durgunluk 'gümüş'e yaradı

T24 - Altın takılarda, fiyat yükselişi nedeniyle yaşanan durgunluk, takı ihtiyacı olanları gümüşe yöneltti.





Gramı, 3-4 lira arasında değişen gümüş takıların fiyatları ağırlığının yanı sıra işçiliğine göre de değişiyor.



Yeni yılın yaklaşmasının yanı sıra altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle de hareketliliğin gözlendiği gümüş ve imitasyon takı sektöründe yerli üretimin yanı sıra ithalatla gelenlerin de etkisiyle geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.



Çoğunlukla Çin ve Tayland'dan gelen gümüş ve imitasyon takılar çeşitlilik yaratırken, tüketicilerin, daha çok el emeğinin en güzel örneklerinin sergilendiği yerli üretime yöneldiği gözleniyor.



Yerli üretimler arasında bir sanat eserini andıran, nakış gibi işlenmiş, yoğun bir emekle hazırlandığı ilk bakışta belli olan gümüş takılar da bulunuyor.



Adana'da, 45 yıldan beri gümüş sektöründe faaliyet gösteren, bulunduğu sokağın bile mağazanın adıyla anılmasını sağlayan Faruk Ballı, gümüşün de altının da kendine has müşterileri ve tutkunlarının bulunduğunu söyledi.



Tutkularında fazla ısrarcı olmayan ya da hediyelik olarak bir anı bırakmak isteyenlerin altın fiyatlarındaki aşırı yükselişin de etkisiyle gümüş takılara yöneldiğini belirten Fahri Ballı, altından daha gösterişli duran, el emeği ile hazırlanmış gümüşlerin her zaman müşterisinin bulunduğunu bildirdi.



Ballı, gramı 3-4 TL arasında değişen gümüş takıların fiyatlarının ağırlığının yanı sıra işçiliğine göre de değiştiğini ifade ederek, "Ancak, gümüş alınırken mutlaka ayarına bakılmalı" dedi.



Türkiye'de, Kuyumcular Derneği'nin, gümüşte 900 ile 925 arasında üretim yapılması kararı aldığını, buna uymayanların meslekten bile ihraç edilebilen yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Fahri Ballı, "Gümüş takıların herhangi bir yerinde 925 damgası bulunur. Bu damga yüzüklerde iç yüzde, kolyelerde ise zincirin herhangi bir yerinde görülebilir. 925 mühürü yoksa, o takı, sadece gümüş kaplama veya imitasyondur" dedi.

