Altında aradaki farka dikkat!

T24

CEZA KANUNUNA GÖRE SUÇ



TASARRUF ETMEK İSTEYENLER CUMHURİYET ALTINI YA DA AZ İŞLEMELİ ÜRÜN ALSIN



Çavuşculu yaptığı açıklamada, Darphane ve Damga Matbaasında basılan çeyrek altının adının “milli ziynet eşyası” olarak geçtiğini ve bunun taklit edilemez olduğunu vurguladı.Düşük ayarlı ve düşük gramajlı milli ziynet altınlarına benzer çeyrek görünümlü ürünlerin özel ve tüzel kişiler tarafından basılıp piyasaya sürülmesinin kesinlikle yasak olduğunu ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil ettiğini ifade eden Çavuşculu, kuyumcular tarafından bu ürünlerin satışı ile vatandaş tarafından da bunun alımının da ahlaki olmadığını kaydetti.Kuyumcular Odası olarak böyle uygulamalara karşı olduklarını belirten Çavuşculu, şöyle konuştu:“Zaten kuyumcu, 20-25 liraya satılan bu altından ne kazanacak, bir de bunun üstüne insanları kandıracaklar. Bu sahtekarlığa giriyor, burada kötü niyet vardır. Birinin düğününde, gelinle damadın yakasına böyle bir altın takılsa, kim ne anlayacak. Bu şekilde insanları kandırmak doğru değil. Bu altınların çeyrek olmadığı uzaktan anlaşılmıyor ,ancak elinize alınca fark ediyorsunuz. Düğün sahibi ancak pul gibi olan bu ürünleri eline aldığında ya da kuyumcuya bozdurmaya gittiğinde anlıyor, bozdurmaya da kalksa 10-15 liraya ancak satar.”Kayseri'de bu tip altın ürünleri satıldığına dair haberlerin yer aldığını belirten Çavuşculu, kendilerinin Oda olarak Ankara'da kuyumcuları bilgilendirdiklerini, kuyumcuların bu tür altın satmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduklarını anlattı.“Böyle bir ticaret ahlaki de değildir, ne kuyumcuların ne vatandaşların buna itibar etmemesi gerekir” diyen Çavuşculu, kuyumculara ve vatandaşlara, satın alınan altının kurdelesine ya da kutusuna, alıcının adının ve soyadının yazılması önerisinde bulunduklarını böylelikle özellikle düğünlerde kimin ne altın taktığının belli olacağını söyledi.Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Çavuşculu, bir yıl sonra altının gramının 100 lirayı bulacağını düşündüğünü de belirterek, altının fiyatının yükseleceğini bu nedenle, tasarruf etmek ya da yatırım yapmak isteyenlerin altına yönelmesi gerektiğini ifade etti.Ancak vatandaşların altın alırken, bunu ne için istediğini kuyumcuya iyi belirtmesi gerektiğini ifade eden Çavuşculu, tasarruf etmek isteyenlerin bozdurulunca değeri düşmeyen Cumhuriyet altını ya da az işlemeli ürünler alması gerektiğini, asla gerdanlık, aksesuar gibi ürünlere yönelmemesi gerektiğini aksi halde yüzde 25-30 oranında zarar edeceğini söyledi.Sektörün çok geliştiğini ve artık nitelikli eleman yetiştiğini anlatan Çavuşculu, piyasada taşlı ürünlerden, el işi çok özel altın ürünlere kadar geniş bir yelpaze bulunduğunu sözlerine ekledi.