Altıncı kattan düşen bebeği yakaladı

T24- Antalya'da kapıcı Onur, 6. kattan düşmek üzere olan bebeği görünce aşağıda bekledi. Hızla düşen Efe'yi havada yakalayan Onur, bir mucize gerçekleştirdiAntalya
'da yıllık iznini yapan sitenin kapıcısının yerine bakan 40 yaşındaki Metin Onur
, 6'ncı kattaki evlerinin balkonunda oynarken çıktığı demirlerden düşen bir yaşındaki Ahmet Efe Bulut
'u yere çarpmak üzereyken yakalayıp kurtardı. Mucize olay, Meltem Mahallesi Ankara Sitesi'nde yaşandı. Annesi Derya ile babası Ali Bulut çalıştığı için bakıcının yanında evde bulunan Ahmet Efe Bulut, evlerinin salonunda oynamaya başladı. Bakıcı Ayşe S. salonda uyuyakaldı. Balkonda oynayan Ahmet Efe, balkondaki sehpanın üzerinden tutunduğu iple balkon korkuluklarından aşağıya sarktı.
DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETTİ
Yıllık izinde olan site kapıcısı Halil Yılmaz'ın yerine bakan Metin Onur, sitenin içinde gezinirken balkon demirlerinde ağlayan Ahmet Efe'yi gördü. Çocuğun düşeceğini tahmin eden kapıcı hemen balkonun altına geçti. Bu sırada Ahmet Efe aşağıya düştü. Kapıcı Onur, 6'ncı kattan düşen çocuğu yere çarpmak üzereyken bacaklarından yakalamayı başardı. Bebekle birlikte Onur da yerde yuvarlandı. Mucize olayın ardından olay yerine gelen ambulans Ahmet Efe Bulut'u, hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi ve kontrolleri yapılan Ahmet Efe'nin vücudunda kırık olmadığı, sadece görevliyle birlikte yere yuvarlanması sırasında yüzünde çizikler oluştuğu tespit edildi. Metin Onur, "Onu havada yakaladım. Allah'a şükürler olsun ki ikimizde de önemli bir durum yok. Sadece benim sol omzunda ve sol bacağımda ağrı var" dedi. Bebeğin babası organizatör Ali Bulut ve annesi Derya Bulut, ise olayı duyar duymaz hastaneye koştu.