T24 LogoT24 Logo
Gündem

Altıncı kattan düşen bebeği yakaladı

Antalya'da kapıcı Onur, 6. kattan düşmek üzere olan bebeği görünce aşağıda bekleyip düşen Efe'yi havada yakaladı

17 Temmuz 2010 03:00

T24- Antalya'da kapıcı Onur, 6. kattan düşmek üzere olan bebeği görünce aşağıda bekledi. Hızla düşen Efe'yi havada yakalayan Onur, bir mucize gerçekleştirdi

Antalya'da yıllık iznini yapan sitenin kapıcısının yerine bakan 40 yaşındaki Metin Onur, 6'ncı kattaki evlerinin balkonunda oynarken çıktığı demirlerden düşen bir yaşındaki Ahmet Efe Bulut'u yere çarpmak üzereyken yakalayıp kurtardı. Mucize olay, Meltem Mahallesi Ankara Sitesi'nde yaşandı. Annesi Derya ile babası Ali Bulut çalıştığı için bakıcının yanında evde bulunan Ahmet Efe Bulut, evlerinin salonunda oynamaya başladı. Bakıcı Ayşe S. salonda uyuyakaldı. Balkonda oynayan Ahmet Efe, balkondaki sehpanın üzerinden tutunduğu iple balkon korkuluklarından aşağıya sarktı.

DÜŞECEĞİNİ TAHMİN ETTİ

Yıllık izinde olan site kapıcısı Halil Yılmaz'ın yerine bakan Metin Onur, sitenin içinde gezinirken balkon demirlerinde ağlayan Ahmet Efe'yi gördü. Çocuğun düşeceğini tahmin eden kapıcı hemen balkonun altına geçti. Bu sırada Ahmet Efe aşağıya düştü. Kapıcı Onur, 6'ncı kattan düşen çocuğu yere çarpmak üzereyken bacaklarından yakalamayı başardı. Bebekle birlikte Onur da yerde yuvarlandı. Mucize olayın ardından olay yerine gelen ambulans Ahmet Efe Bulut'u, hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi ve kontrolleri yapılan Ahmet Efe'nin vücudunda kırık olmadığı, sadece görevliyle birlikte yere yuvarlanması sırasında yüzünde çizikler oluştuğu tespit edildi. Metin Onur, "Onu havada yakaladım. Allah'a şükürler olsun ki ikimizde de önemli bir durum yok. Sadece benim sol omzunda ve sol bacağımda ağrı var" dedi. Bebeğin babası organizatör Ali Bulut ve annesi Derya Bulut, ise olayı duyar duymaz hastaneye koştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24