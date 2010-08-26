Altına talep yüzde 36 arttı

T24- Dünya Altın Konseyi (WGC), 2010 yılı ikinci çeyreğinde toplam altın talebinin yüzde 36 artışla 1.050 tona yükseldiğini bildirdi.





Konseyin 2010 yılının ikinci çeyreğine ait “Altına Talep Hareketleri Raporu”nda, Hindistan ve Çin’den gelen artan talep ile kamu borçlarındaki belirsizlik ve ekonomik iyileşme nedeniyle artan yatırım talebinin sonucu olarak 2010 yılı boyunca altın talebinin güçlü kalmaya devam edeceği kaydedildi.





WGC’nin raporuna göre, 2010 yılının geri kalan kısmında Hindistan ve Çin, genel talebin ve özellikle altın mücevherat talebinin artmasında ana itici güç olmaya devam edecek.





Perakende yatırım, Avrupa’daki altın talebinin sağlam kaynağı olmayı sürdürürken, uzun vadede Çin’deki altın talebinin kayda değer ölçüde artması bekleniyor. Yerli altın piyasasının büyümesini teşvik etmek için Çin Halk Bankası ve diğer beş kuruluş tarafından kısa bir süre önce yayınlanan raporun Çinli tüketicilerin altına yönelik taleplerinin artmasında etkili rol oynayacağı düşünülüyor.





WGC Yatırımlar Yönetim Müdürü Marcus Grubb, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik belirsizlikler ve altın gibi daha az değer kaybeden ve daha yaygın menkul değer arayışının devam etmesinin yakın gelecekte altın yatırımı talebini desteklemesinin muhtemel olduğunu belirtti.





Kamu borcu seviyelerindeki ve avro konusundaki endişelerin ışığında Avrupalı perakende yatırımcı talebinin de kayda değer ölçüde arttığına işaret eden Grubb, “Geçtiğimiz çeyrekte, anahtar konumdaki Asya piyasalarındaki altın mücevherat talebi yerel fiyatların artması nedeniyle zorluklar ile karşılaştı. Devam eden toparlanmanın güçlü bir işareti olarak bu önemli piyasada, talepteki düşüş hızında bir yavaşlama olduğunu görmekteyiz” ifadelerini kullandı.



2010 İKİNCİ ÇEYREĞİ İÇİN TALEP İSTATİSTİKLERİ

Konsey raporuna göre, 2010 yılı ikinci çeyreğindeki toplam altın talebi yüzde 36 artarak 1.050 tona yükselirken, dolar değeri açısından talep yüzde 77 artarak 40,4 milyar dolara çıktı.





Yatırım talebi ikinci çeyrekte, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 118’lik artışla, 245,4 tondan 534,4 tona çıktı. Büyük ölçüde batılı olmayan piyasaları kapsayan fiziksel altın külçe talebi ise 2009 ikinci çeyreğinden itibaren yüzde 29 artarak 96,3 tonu buldu.





Küresel mücevherat talebinin 2010 yılının ikinci çeyreğinde güçlü kaldığına işaret edilen rapora göre, dalgalanan fiyat seviyeleri karşısında tüketim 2010 yılının ikinci çeyreğinde önceki yıl seviyelerinin sadece yüzde 5 altında kalarak toplam 408,7 ton oldu.





En büyük mücevher piyasası olan Hindistan’daki altın mücevherat talebi, önceki yıl seviyelerine kıyasla küçük bir değişme göstererek yüzde 2 azaldı ve 123 ton oldu. Yerel para birimi açısından değişim, yüzde 20 artışla 216 milyar rupi olarak gerçekleşti.





Çin, altın mücevherat talebinde yüzde 5 artışı görerek 75,4 tona yükseldi. Ton olarak talepteki artış olağandışı hava koşulları tarafından engellenirken, yerel para birimi değeri ile talep yüzde 35, yani 19,8 milyar yuan (RMB) oldu.