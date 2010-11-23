-ALTINA TALEP YIL SONUNA KADAR SÜRECEK İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) 2010 3. çeyreğine yönelik Altın Talebi Trendleri raporunda, altına olan güçlü talebin bu yılın sonuna dek süreceği belirtildi. WGC'nin, 2010'da Hindistan ve Çin'de artan altın talebinin, yatırıma yönelik süregelen küresel talep ile mücevherat ve sanayi sektörlerindeki talep büyümesinin sonucu olarak geçen yıla oranla daha yüksek olacağını açıkladığı kaydedildi. Altına olan güçlü talebin bu yılın sonuna dek süreceği belirtilen rapora göre, bu yılın son çeyreğindeki altın talebinin şu faktörlerden kaynaklanması öngörülüyor: ''Yükselen gelir düzeyleri, yüksek tasarruf oranları ve güçlü ekonomik büyüme tüketimi yukarı çektiği için Hindistan ve Çin gibi dünyanın iki büyük pazarının talebinin artması. En önemli altın mücevheratı pazarı olan Hindistan'daki ekonomik iyileşme ve Çin'de devam eden iyileşme nedeniyle altın mücevherat talebinin 2009'dan daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Mücevherat talepleri gelecekte bazı zorluklarla karşılaşabilecek olsa da son rakamlar en önemli pazarlardaki talebin yüksek ücret seviyeleri karşısında direnç kazandığını gösteriyor. Mali dengesizlikler ve döviz kurlarındaki belirsizliklere dair endişeler, altına yatırım yapma talebini desteklemeye devam edecek. ABD'nin sağladığı 600 milyar dolarlık ek parasal genişlemenin, ABD dolarının değer kaybetmesinin ve bununla bağlantılı enflasyon korkularının yanı sıra, altın fiyatlarının yüksek olmasının beklenmesi ve altın yatırım ürünlerinin bireysel yatırımcılar için giderek daha fazla mevcut ve erişilebilir olmasının bu talebi ortaya çıkarması bekleniyor. Pek çok yarı iletken altın telle bağlandığından uzun vadeli seviyeler elde eden sanayi talebinin, elektronik sanayindeki yenilenmiş büyümenin geri kalanında da aynı kalması bekleniyor.'' -3. ÇEYREĞE YÖNELİK KÜRESEL TALEP İSTATİSTİKLERİ- Rapora göre, toplam altın talebi, 2009'un 3. çeyreğine oranla yüzde 12 artışla 922 ton oldu. ABD doları değeri açısından artış aynı dönem boyunca yüzde 43 artışla 36,4 milyar dolara çıktı. Altın mücevheratına yönelik talepte en iyi performans gösteren dört pazar (Hindistan, Çin, Rusya ve Türkiye) 2009'un 3.çeyreğine oranla yüzde 8 artış gösterdi ve bu artış küresel talebin yüzde 63'üne tekabül etti. 2010 Eylül'de sona eren 12 aylık sürece yönelik altın mücevherat talebi değer bağlamında 317,5 milyar dolarlık bir rekor kırdı. Bireysel yatırım 2009'un 3. çeyreğine oranla yüzde 25 artış göstererek 243 tonu buldu. Toplam talep büyümesine en büyük katkı bir önceki yıla oranla yüzde 44'lük artış gösteren külçe toplamadan elde edildi. Bu çeyrek boyunca net bireysel yatırımların toplam değeri 9,6 milyar dolarla rekora ulaştı. Endüstriyel talep, krizden önceki seviyelere gelerek 110 tonu buldu ve 2009'un 3. çeyreğine göre yüzde 13'lük artış gösterdi. -TÜRKİYE'DE ALTIN YATIRIMINDAKİ TALEP YÜZDE 251 ARTTI- Dünya Altın Konseyi Türkiye Başkanı Cihan Göksel yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de yılın 3. çeyreğinde altın mücevheratına yönelik talebin geçen yıla oranla yüzde 3'lük artışla 31,4 tona yükseldiğini, bunun da yaklaşık 1,9 milyar lira değerinde bir artışa eşdeğer olduğunu belirtti. Söz konusu yükselişin Temmuz'dan başlayarak genellikle düğün mevsimi olan yaz döneminde gerçekleştiğine işaret eden Göksel, altın yatırımındaki talebin de geçen yıla göre yüzde 251 artışla 15,8 tona, 943 milyon liraya ulaştığını kaydetti. -''HİNDİSTAN VE ÇİN'DEKİ TÜKETİCİLER ALTINA HALA DEĞER VERİYOR''- WGC Yatırım İdari Müdürü Marcus Grubbrapora rapora ilişkin değerlendirmesinde, 3. çeyrekteki ''sağlıklı'' altın talebinin rekor düzeyde olan uluslararası fiyatlar bağlamında ortaya çıktığını, özellikle Hindistan ve Çin'deki tüketicilerin altına hala değer vermekte olduğunu kanıtladığını ifade ederek, altının hem para birimi hem de parasal varlık özelliklerinin yeniden keşfedilmesinin keskin bir odak noktası kazandırdığını belirtti. Grubbrapora, ''Parasal genişleme, küresel dengesizliklerin döviz piyasalarına göre ayarlanmasını zorunlu kılmıştır ve ortaya çıkan döviz sorunu altın açısından olumlu olmuştur. Buna ek olarak, talebin altının daha fazla yatırımcıya kolaylıkla erişmesini sağlayan daha fazla sayıdaki kanallar sayesinde kolaylaşacağına inanıyoruz'' ifadesini kullandı. WGC Endüstri Müdürü Richard Holliday da ''Endüstriyel altın talebinin, krizden önceki seviyelerde iyileşme kazanması, iPad ve akıllı telefonlar gibi ileri teknoloji ürünlere yönelik talepteki artış ile korunmaya devam edecektir. Altının nano teknoloji uygulamalarındaki ve çevresel ve biyomedikal uygulamalardaki kullanımının uzun vadeli ve heyecan verici bir şeklide ilerlemesinin talebi artırması beklenmektedir'' görüşünü dile getirdi.