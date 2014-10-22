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Ekonomi

Altına taksit geldi

BDDK, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyumla ilgili harcamalarda taksit uygulanamayacağına yönelik mevzuat hükmünü kaldırdı

22 Ekim 2014 13:47

Ekonomi yönetimi, altın alışverişinde taksiti yasaklayan mevzuatı değiştirdi. Artık altın alışverişlerinde kredi kartına dört taksit yapılabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyumla ilgili harcamalarda taksit uygulanamayacağına yönelik mevzuat hükmünü kaldırdı.

Kurumun, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, kredi kartları ile gerçekleştirilecek kuyumla ilgili harcamalarda en fazla 4 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Bu hüküm, kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmayacak.

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