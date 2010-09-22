Altına rekora koşuyor

T24- Uluslararası piyasalarda altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı 1293 dolarla tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Altın beş gündür art arda rekor kırarak 1300 dolara kadar yaklaştı.



Altın fiyatlarındaki son artışta ABD Merkez Bankası Fed'in son açıklamaları etkili oldu. Fed, deflasyon tehlikesine vurgu yaparak gerekli olması durumunda ekonomiyi desteklemek için ek önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı.



Fed'in deflasyon tehlikesine vurgu yapması doları aşağı çekti. Dolarda Fed'in açıklamalarının ardından kayıplar artarken dolar endeksi 80.016'ya kadar düştü. Dolar, Fed'in para politikası gevşetmek için daha fazla önlem alabileceğinin işaretini vermesiyle para birimleri sepeti karşısında altı ayın en düşük seviyesine geriledi.



Doların değer kaybetmesi altın fiyatlarının yeni bir rekor kırmasına neden oldu. Düşük dolar yatırımcıyı altına yöneltti.



Altının rekor kırmasıyla diğer değerli metallerin fiyatlarında da artış görüldü. Gümüşün ons fiyatı 21.01 dolarla Mart 2008'den beri en yüksek düzeyde seyrediyor. Altın fiyatlarındaki artış içeride çeyrek altını 104 liraya kadar çıkardı.



