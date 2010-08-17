Altın zirveye geri dönüyor

T24- Altının ons fiyatı 1,220 doları geçerek son bir ayın en yükseğine geldi. İçerde ise çeyrek altının fiyatı 100 liraya yaklaştı. Haziran ayında 1.264 dolarla tarihi zirvesine ulaşan altın pazartesi günü yaklaşık 8 dolarlık artışla 1.225 doların üzerine çıkarak 2 Temmuz'dan beri en yüksek seans içi seviyesini gördü.



BFC Finansal Danışmanlık yükselişle ilgili yayınladığı raporunda, 'Amerika ve Avrupa tarafından gelen haberlerin etkisiyle, yükselen altın, 1.220 fiyat seviyesinin üzerinde yapacağı kapanışlar, ilk hedef seviyemiz olan 1.227 fiyat seviyesinin görülmesini sağlayabilir, Aşağıda ise 1.210 fiyat seviyesi önemli olup, bu seviyenin aşağısında kapanışlar yapması durumunda satışlar hızlanabilir. Altın da yön AL sinyali başlamıştır. Ancak 1.217 seviyelerinin aşağısında işlem görmesi durum unda SAT sinyali başlayacaktır' ifadelerini kullandı.



3 AYDA 1.260 DOLARI GÖRDÜ



Goldman Sachs analistleri ise, spot altın fiyatının önümüzdeki 3 ayda 1.260, 6 ayda ise 1.300 Dolar/ons seviyesine çıkacağını öngörüyorlar. Çinko fiyatını gelecek 6 ayda 2.121 dolar/ton seviyesine kadar yükselebileceğini ifade eden Goldman Sachs, bakır fiyatının da gelecek 6 ayda 7.925 Dolar/ton seviyesin göreceğini tahmin ediyor.