Altın yüzde 5 değer kaybetti

T24 -

Spot altının onsu bugün yüzde 1.5'lik gerilemeyle, 1,762 dolara gelerek 26 Ağustos'tan beri gördüğü en düşük seviyeye çekildi. Daha sonra ise gelen tepki alımıyla yeniden 1,770 doların üzerine çıktı.Altın fiyatları Kapalıçarşı'da geriliyor. Sabah saatleri itibariyle çeyrek altın 172 TL, gram altın ise 103 liradan satılıyor.Hüriyet gazetesine göre, güvenli liman altındaki gerilemede, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) başta Fed olmak üzere diğer merkez bankalarıyla, Avrupalı bankalara dolar likiditesi sağlayacağı açıklaması etkili oldu.Sidney merkezli yatırım danışmanlığı şirketinden David Lennox, "Küresel ekonomideki gelişmeleri durdurmak için ortaya konan mekanizmaları görmeye başlıyoruz. Bu da güvenli limanlara kaçış korkusunu azaltıyor" dedi.Üst üste 11'inci yılında yükseliş trendini sürdüren altın, Avrupa'daki borç krizi endişelerinin artmasıyla bu yılın başında beri de yaklaşık yüzde 25 değer kazandı. Altın, rekorunu ise 6 Eylül'de 1,921 doları görerek kırmıştı.