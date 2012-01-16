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Dünya

Altın yumurtlayan Güney Koreliler SEUL (A.A)

16 Ocak 2012 14:21

-Altın yumurtlayan Güney Koreliler SEUL (A.A) - 16.01.2012 - Güney Kore gümrük görevlilerinin rektumlarına gizlenmiş altın parçalarını ülke dışına kaçırmak isteyen 8 kişiyi tutukladığı bildirildi. Gümrük görevlileri yaptıkları açıklamada, zanlıların 260 bin dolar değerindeki altını küçük boncuklar haline getirip rektumlarına sakladıklarının tespit edildiğini belirttiler. Zanlıların altınları Japonya'ya, ithalat vergisi ödememek için kaçırdığı ifade edildi. Güney Koreli yetkililer yaptıkları açıklamada, Japon yetkililerin bu kişileri daha önceki girişimlerinde yakaladıklarını ve para cezası ödeterek ülkelerine geri gönderdiklerini söylediler. Yetkililer, zanlıların evinde yaptıkları aramalarda delillerin toplandığını, 8 kişinin de suçlarını kabul ettiğini kaydettiler.

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