Altın yükseldi, aşiret düğünleri tek güne indi

Altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bugün altının gramı 177,18'den alınıp 177,23 liradan satılıyor. Yükselen altın fiyatları nedeniyle Hakkari’de düğünler bir güne indirildi.

Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Merzan Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda iş adamı Halife Özkan’ın kardeşi Ramazan Özkan ile Leyla Özkan çifti için görkemli bir düğün töreni düzenlendi.

Sağdıçlığını iş adamı Halife Özkan’ın yaptığı düğün törenine İran ve Irak’tan kanaat önderleri, il ve ilçelerde iş adamları, kamu kurum amirleri ve binlerce davetli katıldı. Kadın ve erkek yüzlerce davetli, giydikleri yöresel elbiselerle mahalli sanatçılar ve dengbejlerin seslendirdiği şarkılar eşliğinde kol kola girip doyasıya halay çekti.

İş adamı Halife Özkan, altın ve dolardaki yükselme nedeniyle Marufi aşireti olarak bu yıl yapacakları düğünleri bir güne indirme kararı aldıklarını söyledi. Özkan, şöyle konuştu:

“Bugün ailemizin son beşiği kardeşim Ramazan’ın düğünü vesilesiyle bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hakkari’de bilindiği üzere düğünler iki gün iki gece sürerdi. Maalesef altın, dolar ve euro, son zamanların en büyük seviyesine çıktı. Bu da düğünlerimize fazlasıyla yansıdı. Özkan ailesi olarak bizler de davetlilere fazla masraf çıkarmamak için bu yıl yapılacak olan düğünlerimizi bir güne indirme kararı aldık. Umarım herkes bu karara uyar. Tek temennimiz altın ve dolar fiyatlarının bir an önce düşmesidir. Ben bu vesileyle bu mutlu günümüzde gerek yurt dışından gerekse de il ve ilçelerden zahmet edip düğünümüze gelen tüm davetlilere teşekkür ediyorum."

Düğüne gelen Gülşen Kılınç ise altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı damada çeyrek altın takmak zorunda kaldıklarını söyledi. Kılınç, “Bugün amca oğlumun düğününe geldik. Kadınlar olarak yöresel elbiselerimizi giydik. Fakat altın fiyatları yükseldiği için ancak çeyrek altın takabildik. Zaten düğünlerimizde damadın yakın akrabaları altın takar, davetliler ise zarf içerisinde para verir. Altının yükselmesi hepimizi etkiledi. Umarım bir düşüş sergiler. Yoksa bu yıl düğünlerimiz bize çok masraflı olacak” şeklinde konuştu.

Gram altın ne kadar?

177,18 liradan alınırken, 177,23 liradan satılıyor

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise 285,03 liradan alınırken 291,47 liradan satılıyor.

Yarım altın ne kadar oldu?

Yarım altın da 568,28'den alınırken 582,95 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

1170,00 liradan alınıp 1182,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2850,32 liradan alınırken 2895,12 liradan satılıyor.